حازم حسنى "ذراع عنان" يظهر على قناة العربى الإخوانية للتشكيك بانتخابات الرئاسة

حازم حسنى "ذراع عنان" يظهر على قناة العربى الإخوانية للتشكيك بانتخابات الرئاسةالخميس، 22 مارس 2018 04:09 م
كتب محمد عطية
كشفت مصادر مقربة من الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية، المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن قيام قناة العربى التى تتبع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بلندن بتحمل كافة تكاليف سفره إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمدة أسبوع كامل.
وأكدت المصادر أن قناة العربى الإخوانية التى يتم تمويلها من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بشكل كبير وتدعمها قطر برعاية خاصة من أميرها، تحملت تكاليف زيارة حازم حسنى لمدة أسبوع كامل مقابل قيامه ببث الشائعات المغرضة والخبيثة ضد الدولة المصرية والتشكيك فى الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر، إلى أن "حسنى" قبل العرض طالب بمنحه ساعات أكبر عبر شاشة قناة العربى الإخوانية، للحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشكيك فيها واستهداف رموز الدولة المصرية ومحاولة إرسال رسائل لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتحرك لإفساد تلك العملية الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن "حسنى" التقى عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من أعضاء التنظيم الدولى للاتفاق حول المصطلحات التى سيستخدمها حسنى عبر شاشات قناة العربى الإخوانية للتشكيك فى نزاهة عملية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 26 و 27 و28 مارس الجارى.
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عدد الردود 0
بواسطة:
عبد العزيز
هذا الهارب
يعنى دى رحله سياحه مثلا ...يخرج بره البلد يشتم وياخد فلوس ..ثم يسمح له بالعوده دون مسائله ؟!؟!؟!؟
عدد الردود 0
بواسطة:
العمدة
أين الأمن الوطني؟!!!!
لا بد من القبض على أمثال هؤلاء الجرذان ومحاكمتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه عبده
من امن العقاب ساء ادبه
نحن اصبحنا لا نجيد معاقبه المسىء لذا كثر المسيئون فلو تم معاقبه المسيئين قبله والارهابيين ومن يساندوهم لما وصلنا لهذا الحال