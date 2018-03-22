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الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
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"جينل" قد تبدأ عمليات الحفر فى الصومال 2019

الخميس، 22 مارس 2018 02:41 م
"جينل" قد تبدأ عمليات الحفر فى الصومال 2019 نفط -أرشيفية





لندن (رويترز)
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قال مراد أوزجول الرئيس التنفيذى لشركة جينل إنرجى اليوم الخميس، إن الشركة قد تبدأ عمليات الحفر فى أرض الصومال العام المقبل، فى الوقت الذى أعلنت فيه المجموعة التى تركز على إقليم كردستان العراق نتائج أعمال لعام 2017 متماشية إلى حد كبير مع التوقعات.

وأضاف أوزجول فى مقابلة عبر الهاتف "بالنسبة للأمد الطويل، أنا معجب فعليا بالأصول الاستكشافية (التابعة للشركة) فى أرض الصومال، إنها تعطينى شعورا مماثلا لما أعطته كردستان قبل 15 عاما".

وقال عيسى إيكاهيمونن المدير المالى لـ"جينل"، إن الشركة ستركز فى الإنفاق من السيولة النقدية لديها البالغة 162 مليون دولار على أصولها القائمة فى كردستان العراق لكنه أضاف "ربما ترانا نجد فرصا.. فى مكان ما خارج كردستان".

وقالت جينل اليوم أيضًا إن عملية حفر بئر بيشكابير-4 قد تليها خمس آبار أخرى فى 2018.

وأضافت جينل، أن الشركة المشغلة تتوقع أن يبلغ إنتاج حقل بيشكابير 30 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطى بحلول الصيف وإن الإنتاج سيزيد فى النصف الثانى.


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