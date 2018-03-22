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جنايات القاهرة تجدد حبس عمرو على المنسق السابق لحركة 6 إبريل 45 يوما

الخميس، 22 مارس 2018 11:10 م
جنايات القاهرة تجدد حبس عمرو على المنسق السابق لحركة 6 إبريل 45 يوما عمرو على منسق 6 إبريل





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الخميس، تجديد حبس عمرو على، المنسق العام لحركة 6 إبريل، 45 يوما، فى اتهامه بالقضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"تحالف دعم الإخوان".
 
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مجموعة من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
 
 

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