video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات الإسماعيلية تسجن زبالين 13 سنة بتهمة هتك عرض طفل وسرقته بالإكراه

الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
جنايات الإسماعيلية تسجن زبالين 13 سنة بتهمة هتك عرض طفل وسرقته بالإكراه المتهمين





الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى، ومحمد رأفت حماد، وبأمانة سر محمد عبدالهادى وسعيد صديق، بالسجن 13 سنة على متهمين يعملان بالزبالة، بتهمة هتكهما عرض طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحيازتهما مخدرات وسلاح أبيض "مقص" فى الجناية رقم 7332 لسنة2017 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2274 لسنة2017 كلى الاسماعيلية.

 

وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 16 من سبتمبر عام2017، عندما تلقى مدير امن الاسماعيلية، اخطارا من مأمور قسم ثالث الاسماعيلية، يفيد بتلقيه بلاغ من "ع.م.ع" 38 عاما ربة منزل، وبصحبتها طفلها "ع" وقالت الأم فى بلاغها، بأنه اثناء عودة نجلها فى ساعة متأخرة من الليل، عائدا من عمله بمخبز بدائرة القسم، اعترضه شخصان بالقرب من مبنى محافظة الإسماعيلية، ويعملان بجمع القمامة، وقاما بالتعدى عليه جنسيا وسرقة مبلغ 250 جنيها، تحت تهديد السلاح مستخدمين مقص.

 

دلت تحريات ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من المتهمين "عبدالعزيز.ع.م"18 عام زبال، والمتهم "عبده.ال.ف"18 سنة زبال، مقيمان دائرة مركز الإسماعيلية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لمزارع لحيازته أسلحة ومتفجرات فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية

جنايات الاسماعيلية

اخبار مصر

هتك عرض طفل

اخبار المحافظات

امن الاسماعيلية

سرقة بالاكراه




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة