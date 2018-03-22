جنايات الإسماعيلية تسجن زبالين 13 سنة بتهمة هتك عرض طفل وسرقته بالإكراه

الإسماعيلية - صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى، ومحمد رأفت حماد، وبأمانة سر محمد عبدالهادى وسعيد صديق، بالسجن 13 سنة على متهمين يعملان بالزبالة، بتهمة هتكهما عرض طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحيازتهما مخدرات وسلاح أبيض "مقص" فى الجناية رقم 7332 لسنة2017 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2274 لسنة2017 كلى الاسماعيلية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 16 من سبتمبر عام2017، عندما تلقى مدير امن الاسماعيلية، اخطارا من مأمور قسم ثالث الاسماعيلية، يفيد بتلقيه بلاغ من "ع.م.ع" 38 عاما ربة منزل، وبصحبتها طفلها "ع" وقالت الأم فى بلاغها، بأنه اثناء عودة نجلها فى ساعة متأخرة من الليل، عائدا من عمله بمخبز بدائرة القسم، اعترضه شخصان بالقرب من مبنى محافظة الإسماعيلية، ويعملان بجمع القمامة، وقاما بالتعدى عليه جنسيا وسرقة مبلغ 250 جنيها، تحت تهديد السلاح مستخدمين مقص.

دلت تحريات ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من المتهمين "عبدالعزيز.ع.م"18 عام زبال، والمتهم "عبده.ال.ف"18 سنة زبال، مقيمان دائرة مركز الإسماعيلية.