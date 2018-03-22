جمال صلاح رئيسا لمجلس إدارة شركة POD







أعلنت إدارة مجموعة إعلام المصريين عن اختيار جمال صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، كرئيس مجلس إدارة شركة POD للعلاقات العامة، بالإضافة إلى استمراره فى منصبه كعضو منتدب للشركة، وتأتى هذه الخطوة تأكيدًا على ثقة مجموعة إعلام المصريين فى جهوده ودوره الريادى ومسيرته فى قيادة شركة POD، كعضو منتدب، لتصبح اليوم إحدى أكبر شركات العلاقات العامة والتسويق الإعلامى فى السوق المصري، بالإضافة إلى نجاحه فى دعم مؤسسة "اليوم السابع" لتستقر ماليا وإداريا وفنيا خلال السنوات الخمس الماضية وانعكاسه بوضوح على نجاح نتائج أعمالها.

تأسست شركة POD للعلاقات العامة فى أواخر عام 2015، واستطاعت خلال فترة وجيزة من فرض كيانها بالسوق المصري، بفضل دعمها للحركة الإعلامية فى مصر بأفكار وأنشطة غير تقليدية، ويتمثل نشاط شركةPOD فى إدارة العلاقات العامة لعدد من أشهر المؤسسات المصرية والعالمية العاملة بالسوق المصرى، وتنظيم المؤتمرات وإدارة الأزمات وصفحات التواصل الاجتماعى لعملائها، وقد حازت على ثقة مجموعة إعلام المصريين وقامت بالاستحواذ على 70% من أسهمها.

‏‎وتتخصص شركة POD أيضا فى إنتاج البرامج المتخصصة على قنوات الراديو والتليفزيون، كما أنها الوكيل الإعلانى لمجموعة من الجرائد والمجلات المصرية بما فى ذلك جريدة "اليوم السابع" الورقية وجريدة وموقع صوت الأمة ومجلة Egypt Today ومجلة Business Today.

جدير بالذكر، أن جمال صلاح هو أحد المؤسسين لشركة POD قبل انتقالها لمجموعة إعلام المصريين، وشغل عددا من المناصب الصحفية والإعلامية بينها نائب رئيس مجلس إدارة جريدة "اليوم السابع"، قبل صدور قرار بتعيينه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة PO، كما يحمل 14 عاما من الخبرة فى الشركات والبنوك متعددة الجنسيات، والاستفادة من خبراته فى العمل بهذه الشركات ودمجها فى قطاع الإعلام والعلاقات العامة.