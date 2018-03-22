جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب 2900 شريط دواء خلال عودته من الأردن

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من الأردن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت البداية خلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمّان، حيث اشتبه محمود جوهر مأمور الجمرك فى راكب مصرى، نظرا لقصر مدة سفره، التى استغرقت 3 أيام فقط، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أى ممنوعات أجاب بالنفى.

وبعرض الأمر على جمال سالم، نائب مدير الإدارة، تم تأييد الاشتباه، وتكليف حسن مختار مأمور الجمرك، وهاشم مصطفى مشرف الصالة الخضراء، بإشراف عصام أنور عطية مدير الجمرك، بتفتيش المذكور، وقد عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج المعدة والأورام، تقدر بـ2900 شريط حبوب.

وأمر محمد قناوى، مدير جمارك مطار الركاب رقم 2، بتحرير محضر برقم 16 لسنة 2018، وحجز المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الراكب، بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى.