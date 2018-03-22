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الخميس، 22 مارس 2018 04:56 م
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جزر القمر ترحل لجزيرة مايوت مهاجرين غير شرعيين طردتهم فرنسا

الخميس، 22 مارس 2018 04:43 م
جزر القمر ترحل لجزيرة مايوت مهاجرين غير شرعيين طردتهم فرنسا مهاجرين





موستامودو (أ ف ب)
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أعلنت سلطات جزر القمر أنها رحلت مساء الأربعاء، قاربا كان يفترض أن يرسو فى جزيرة أنجوان وعلى متنه نحو 100 مهاجر غير شرعى قالت إن جزيرة مايوت الفرنسية طردتهم بشكل غير قانونى.

وقال صحفى لوكالة فرانس برس إن قارب "جامبيسا" الذى يرفع علم جزر القمر وعلى متنه 93 راكبا غالبيتهم من سكان البلاد وصل قبيل مساء الأربعاء إلى مرفأ موتسامودو، إلا أن السلطات المحلية رفضت السماح له بالرسو بناء على أوامر من سلطات مورونى التى أصدرت مذكرة تحظر عودة أشخاص طردوا من مايوت إلى أراضيها.

وجاء فى المذكرة "لدواعى السلامة والأمن، يُمنع على الشركات البحرية والجوية، نقل أى شخص تعتبره سلطات مايوت مقيما بشكل قانونى إلى الجزر الأخرى، وذلك حتى إشعار آخر".

ودخلت المذكرة التى وقعها وزير الدولة لشئون النقل سليمان كامبى وأطلعت عليها فرانس برس حيز التنفيذ الأربعاء.

وأعلنت هيئة ادارة مرفأ موتسامودو انه وبعد اعتراض القارب لمدة ساعتين، تم السماح له بالرحيل باتجاه جزيرة مايوت.

وتعانى جزيرة مايوت من الشلل منذ شهرين نتيجة حركة احتجاجات اجتماعية ضد انعدام الامن والهجرة غير الشرعية من جزر القمر التى يعتبر اجمإلى ناتجها الداخلى اقل ب13 مرة عن مايوت.

 

 


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