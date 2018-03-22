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جحود أم.. زوج يطالب بضم حضانة ابنته: تخلت عنها لإصابتها بمتلازمة داون

الخميس، 22 مارس 2018 10:55 ص
جحود أم.. زوج يطالب بضم حضانة ابنته: تخلت عنها لإصابتها بمتلازمة داون محكمة الأسرة - أرشيفية





كتبت أسماء شلبى
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أقام أب دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الجيزة، طالب فيها بإسقاط حضانة طليقته عن ابنته البالغة من العمر 4 سنوات وضمها له، مؤكدًا على أنها تخلت عنها بسبب إصابتها بمتلازمة داون ورفضت رعايتها بسبب خوفها من تأثر أدائها الوظيفى.

 

وتابع "رجب.م.ع" الزوج البالغ من العمر 39 عام فى دعواها التى حملت رقم 3421 لسنة 2018: "بعد ولادة ابنتى، بدأت المشاكل بينى وزوجتى، بسبب رفضها رعايتها وانشغالها فى عملها معظم الوقت وسفرها الكثير، مما شكل خطرا على حياة الطفلة، وأدركت وقتها أنها تحتاج إلى رعاية وبسبب وفاة والدتى وكذلك والدة زوجتى لجئت لاستقدام مربية حتى تتمكن من التعامل معها".

 

وتابع الزوج: "كانت زوجتى لا تتحمل المسئولية وتقوم بالسخرية من الصغيرة، كما أنه رفضت التعامل معها واعتادت على تعنيفها، لدرجة أنها امتنعت عن ظهورها معها فى أى مناسبة عائلية أو احتفال وكأن أحساس الأمومة انعدم لديها، وحملتنى مسئولية إصابتها بسبب وجود طفل فى عائلتى لديه نفس الحالة، وكذلك عاقبتنى على عدم السماح لها بالإجهاض عندما أخبرنا الطبيب أثناء الحمل".

 

وأضاف الأب: "بعد عام من ولادة الطفلة تركت المنزل وبدأت فى إجراءات دعوى الخلع وحصلت عليه ولم تسأل على ابنتها طوال تلك المدة إلى أن اكتشفت مطالبتها بنزع الحضانة عنى وإعلامى بعنوان خاطئ وأخذتها وألقتها فى أحدى مركز الرعاية حتى تحرق قلبى عليها .

 

وقدم الأب للمحكمة شهود ومستندات أثناء جلسات تسوية الدعوى التى طالب فيها بضم حضانة نجلته له وإسقاطها عن زوجته السابقة، تفيد تعرض الصغيرة للعنف وحرمانه منها منذ شهور ورفض الإعلان عن مقر إقامتها واختلال أمانتها .

 


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محكمه الاسره

متلازمه داون

اخبار الحوادث

جحود ام

دعوى إسقاط الحضانه




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