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الخميس، 22 مارس 2018 03:23 م
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جامعه بدر توقع بروتوكول التعاون مع جامعة ونستون الأمريكية

الخميس، 22 مارس 2018 03:16 م
جامعه بدر توقع بروتوكول التعاون مع جامعة ونستون الأمريكية جانب من توقيع البروتوكول





وائل ربيعى
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وقعت جامعة بدر بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعى وكلية العلاج الطبيعى بجامعة ونستون الأمريكية لتقديم برامج متخصصة من جامعة ونستون الأمريكية إلى جامعة بدر، يحصل بموجبها الطالب بكلية العلاج الطبيعى على شهادة من الجامعة الأجنبية بالتزامن مع حصوله على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى من جامعه بدر.

 

ووقع البروتوكول، الدكتور عدلى صبور، عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بدر، والدكتور لين ميللر رئيس برنامج العلاج الطبيعى بجامعة ونستون سالم بحضور كل من الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر والدكتور محمد سليمان، أمين عام الجامعة والدكتور أشرف حيدر، نائب رئيس الجامعة ومنسقا الاتفاق الدكتور حمدى رضوان، ممثلا للجانب الأمريكى والدكتورة حنان مكاوى ممثلا لجامعة بدر.

 

ويتضمن اتفاق التعاون الذى يستمر لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد قيام الجانب الأمريكى تقديم عدد من البرامج المميزة التى تشمل العلاج اليدوى والتأهيل القلبى الرئوى وتأهيل مرضى الاعصاب وغيرها من البرامج.


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جامعة بدر

جامعة ونستون سالم الامريكية

العلاج الطبيعى




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