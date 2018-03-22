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الخميس، 22 مارس 2018 04:32 ص
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جامعة مصر تحتفل بيوم المخطوط العربى تحت شعار "القدس.. عندما يكون التراث أسيرا".

الخميس، 22 مارس 2018 04:00 ص
جامعة مصر تحتفل بيوم المخطوط العربى تحت شعار "القدس.. عندما يكون التراث أسيرا". القدس العربية





وائل ربيعى
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تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالا بيوم المخطوط العربى، السبت 7 أبريل المقبل، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين، تحت شعار "ا 

وتتضمن الاحتفالية التي تستمر لمدة يومين، فقرات فنية وأدبية وطنية، ومعرضا لصور المخطوطات وإصدارات مركز تحقيق التراث العربى، كما سيشهد الاحتفال محاضرة حول المخطوطات المقدسية، للدكتور محمود مهدى، وأخرى للدكتور محمد رضا بعنوان "القدس عربية أبدية".

 

 

 


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يوم المخطوط العربى




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