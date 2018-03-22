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جامعة المنوفية تنظم ندوة عن قواعد اللائحة التنفيذية للامتحانات

الخميس، 22 مارس 2018 02:59 م
جامعة المنوفية تنظم ندوة عن قواعد اللائحة التنفيذية للامتحانات جانب من الندوة





المنوفية - محمود شاكر
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نظمت وحدة الإرشاد الأكاديمى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، ندوة توعوية للطلاب والطالبات حول قواعد اللائحة التنفيذية للامتحانات وقواعد التصحيح ودرجات الرأفة وشروط التظلمات والاعتذارات ومحاضر الغش وحقوق وواجبات الطالب الجامعى.

وتناول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد زيدان بالشرح التفصيلى للطلاب ما هى تلك القواعد وكيف للطالب أن يستفاد بما هو مسموح له فى تقديم الاعتذار أو الرأفة أو التظلم وما عليه فى حالة التخلف عن نظام اللائحة وما يتعرض له من مسئولية.

وأوضح زيدان أن الالتزام بقواعد اللائحة يعد بمثابة دستور متعارف عليه بين الكلية والطالب وليست أوامر تتبع بشكل عشوائى عند تنفيذها على الطلاب.

وتحدث زيدان عن الحقوق الواجبة فى الحرم الجامعى، وعن حرية الملبس ومسئولية الطالب فى الحفاظ على مظهره العام وبشكل لائق أمام المجتمع ككل، وسلوك الطالب فى ضرورة أن يتجنب إلحاق الضرر بالأخرين.

ودعا زيدان فى نهاية الندوة لأهمية ممارسة النشاط الطلابى، الذى يعد بمثابة تلاقى للأفكار والمعارف والترفية بين الطلاب من خلال المسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية التى تنظمها رعاية الشباب بالكلية والجامعة.


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