جامعة القاهرة: لدينا 1000 اتفاقية مع جامعات أجنبية لتمويل البحث العلمى

قال الدكتور عمرو عدلى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا، إن الجامعة لديها ما يقرب من 1000 اتفاقية تعاون دولى على مدار تاريخها، لتمويل البحث العلمى، بالتعاون مع جامعات أجنبية والاتحاد الأوروبى وصندوق العلوم، موضحا أن الجامعة تمول التعاون البحثى مع عدد من الجامعات الأجنبية لتحقيق بعد دولى.

وأضاف "عدلى"، فى كلمته خلال المؤتمر الدولى الـ19 بعنوان "العلاج الطبيعى ومستقبل أفضل لمتحدّى الإعاقة"، الذى تنظمه كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن الجامعة مصنفة عالميا رغم الكثافة التى تتجاوز 200 ألف طالب، موضحا أن كليات القطاع الطبى فى جامعة القاهرة مصنفة دوليا، وأنها ساهمت فى رفع التصنيف الدولى للجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة فى كلمته، أن كلية العلاج الطبيعى شرفت الجامعة بحصولها على الاعتماد الدولى، متابعا: "الجامعة خصصت برنامج تبادل طلابى مع بولندا وألمانيا، إضافة إلى تبادل الزيارات العلمية مع الجامعات الأجنبية بالتعاون مع صندوق العلوم".