جامعة القاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 لمدة 3 سنوات قادمة







وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ للجامعة، التى تشمل الأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك، بحضور رئيس الجامعة، والنواب، وأمين عام الجامعة، ومسؤلو المؤسسة المانحة لشهادة الأيزو 9001/2015RUSSIAN" REGIST MIDDLE EAST "، ومسؤلو مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، ومديرو الإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة.

يشار إلى أن هذه الشهادة هى أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلي، وإستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري. كما تعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التى يتم إتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الجامعة المختلفة.

وقد بدأت زيارة المؤسسة الروسية المانحة للأيزو يومى 19 و 20 مارس2018، بمقابلة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وقامت خلال اليومين بمراجعة الوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية وعمل جولات ميدانية داخل أروقة الجامعة للتأكد من الواقع الفعلى الذى يرقى بالتوصية لتجديد شهادة الأيزو لثلاث سنوات قادمة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة قيام أعضاء هيئة التدريس ومديرى العموم بالجامعة على تيسير مهمة اللجنة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، وتوفير متطلبات ومعايير الأيزو التى تعتمد على مجموعة من المبادئ وضعها خبراء مواصفات الأيزو حول أداء الجهاز الإدارى والمعايير الموضوعية لجودته والتى تتم من خلال المراجعات الدورية وحل المشاكل أثناء التنفيذ والتدقيق لإستيفاء متطلبات الجودة، مؤكداً أن الإعتماد ليس هو الغاية بالنسبة للجامعة، ولكن جامعة القاهرة تسعى للتميز و خدمة الدولة والمجتمع بكل جدية.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، الشكر للعاملين بالجامعة لجهودهم نحو الارتقاء بالجهاز الإدارى للجامعة والوصول به إلى درجة من الرضاء المجتمعى كما قدم الشكر لمركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والإعتماد، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار فى عملية التطوير الإدارى التى تخدم العملية التعليمية والبحثية.