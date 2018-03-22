جامعة أسوان تشارك بفوج طلابي لمعايشة طلاب كلية الشرطة

جامعة أسوان تشارك بفوج طلابي لمعايشة طلاب كلية الشرطةالخميس، 22 مارس 2018 08:08 م
طلاب جامعة أسوان يعايشون طلاب كلية الشرطة
أسوان – صلاح المسن
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شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، بفوج طلابي ضمن 14 جامعة مصرية ليوم معايشة مع طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية وبحضور وزير الأوقاف، والفنان أحمد بدير وقيادات أكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر العسكرية وهيئة الرقابة الادارية، وبحضور اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الدخلية واللواء هشام يحي ناصر مدير كلية الشرطة.
جاء ذلك خلال "بيان صحفي " لجامعة أسوان وأوضح البيان، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين وزارة الدخلية والجامعات المصرية وتهدف المعايشة إلي إظهار الصورة الواقعية عن أبناء ورجال وضباط الشرطة والتقارب بين طلاب وشباب الجامعات بمختلف تخصصاتها.
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