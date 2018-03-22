video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تشارك بفوج طلابي لمعايشة طلاب كلية الشرطة

الخميس، 22 مارس 2018 08:08 م
جامعة أسوان تشارك بفوج طلابي لمعايشة طلاب كلية الشرطة طلاب جامعة أسوان يعايشون طلاب كلية الشرطة





أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

 شاركت جامعة أسوان برئاسة  الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، بفوج طلابي ضمن 14 جامعة مصرية ليوم معايشة مع طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية وبحضور وزير الأوقاف، والفنان أحمد بدير وقيادات أكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر العسكرية وهيئة الرقابة الادارية، وبحضور اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الدخلية واللواء هشام يحي ناصر مدير كلية الشرطة.
 
 جاء ذلك خلال "بيان صحفي " لجامعة أسوان وأوضح البيان، أن اللقاء يأتي  في إطار التعاون بين وزارة الدخلية والجامعات المصرية وتهدف المعايشة إلي إظهار الصورة الواقعية عن أبناء ورجال وضباط الشرطة والتقارب بين طلاب وشباب الجامعات بمختلف تخصصاتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. مدرسة الرغامة بأسوان تهدد حياة التلاميذ.. بدون أسوار والفصول عند الجيران

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة اسوان

معايشة




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة