توافد قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى القمة الأوروبية ببروكسل







كتب ــ سمير حسنى

توافد قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى القمة الأوروبية، فى بروكسل، لبحث قضية البريكست البريطانى، وقضية الجاسوس المزدوج سكريبال.