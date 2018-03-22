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الخميس، 22 مارس 2018 12:20 م
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تواصل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنجع العرب غرب الإسكندرية

الخميس، 22 مارس 2018 12:10 م
تواصل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنجع العرب غرب الإسكندرية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بنجع العرب





الإسكندرية جاكلين منير
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تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال حى غرب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة نجع العرب حيث تم الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع مواسير الصرف الصحى بالشارع قبل شارع تسعه وجارى العمل بشارع 218 قبل شارع تسعه وتم عمل المطابق، وذلك فى إطار تحسين مستوى وجودة خدمات المرافق المختلفة المقدمو للمواطن السكندري.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى بيان أن جميع أجهزة المحافظة تكثف وتواصل أعمالها لرفع كفاءة وتطوير مستوى الخدمات بنطاق الأحياء المختلفة وحل جميع المشاكل المتواجدة بها وإعادة الشئ لأصله لها، مؤكدا أن الهدف هو شعور المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين.

 

 


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