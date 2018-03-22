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تنفيذ 136 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها ومسجل خطر بمطروح

الخميس، 22 مارس 2018 12:06 ص
تنفيذ 136 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها ومسجل خطر بمطروح كلابش- أرشيفية





مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 136 حكما قضائيا وفحص 22 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

 

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 15 مشتبها فيهم و 7 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و54 حكما جزئيا و 8 أحكام مستأنفة و62 حكما بغرامات و11مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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