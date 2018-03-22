تكريم أسر الشهداء والأمهات المثاليات بمؤتمر دعم السيسى بالسويس

السويس - سيد نون

كرمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة السويس، اليوم، الخميس، أسر الشهداء والأمهات المثاليات فى مؤتمر الذى عقدته مساء اليوم بمنطقة ارض المعارض بحى السويس لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذلك بحضور النائبة نانسى نصير ووائل زكى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة السويس واللواء حسن عيد منسق حى السويس بحملة كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة فى السويس.

كرمت الحملة 120 من أسر الشهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات من الشخصيات العامة داخل محافظة السويس.