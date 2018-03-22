تعرف على 5 خطوات تساعدك فى إخماد الحرائق







كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الإجراءات التى يقوم بها رجال الحماية المدنية لكى يتم إطفاء أى نوع من أنواع الحرائق والإطفاء يتم من خلال فصل أحد العوامل المؤدية للحريق ومنها الوقود، الأوكسجين، الحرارة، التفاعل الكيميائى المتسلسل والتى تكون الهرم الرباعى للحريق وعليك اتباع إحدى الطرق الآتية لكى تستطيع إخماد الحريق ومنها:

تجويع الحريق

يتم تجويع الحريق بحرمانه من المواد القابلة للإشعال التى تعتبر وقودا مغذيا للحريق، وذلك بنقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيدا عن تأثير الحرارة واللهب كما يمكن سحب السوائل القابلة للإشعال من مكان الحريق لحين إخماده.

خنق الحريق

يتم خنق الحريق لكتم النيران ومنع وصول الأوكسجين لها، ويتم ذلك إما بتغطية الحريق بالرغاوى أو استعمال غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يحل محل الأوكسجين.

تبريد الحريق

يتم تبريد الحريق لتخفيض درجة الحرارة وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا فى إطفاء الحرائق وذلك باستخدام المياه وتعتمد هذه الطريقة أساسا على قدرة امتصاص الماء لحرارة المواد المشتعلة.

إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق

يتم إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق عن طريق استخدام بعض مواد الإطفاء التى تساعد على إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق، وهذه المواد هى البودرة والهالون.

إخماد الحريق

يتم عمليات السيطرة على الحريق من خلال منع خطر امتداد النيران للمجاورات وتتبع الأدخنة التى تنبعث من الحريق لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.