تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"







كتب محمود عبد الراضى

شرح اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، كيفية تحصيل الرسوم من الحجاج الفائزين بقرعة الداخلية.

وقال مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تحصيل رسوم الحج هذا العام فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس 2018 عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وحساب قيمة رسوم الطيران .

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على حجز فنادق قريبة من الحرم المكى والمدنى لضيوف الرحمن، حتى لا يتكبدوا أية معاناة أثناء أداء المناسك.