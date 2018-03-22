video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 07:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

الخميس، 22 مارس 2018 07:00 ص
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية" حجاج - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

شرح اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، كيفية تحصيل الرسوم من الحجاج الفائزين بقرعة الداخلية.

وقال مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تحصيل رسوم الحج هذا العام فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس 2018 عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وحساب قيمة رسوم الطيران .

وحرصت وزارة الداخلية هذا العام على حجز فنادق قريبة من الحرم المكى والمدنى لضيوف الرحمن، حتى لا يتكبدوا أية معاناة أثناء أداء المناسك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو جراف.. للفائزين بقرعة حج الداخلية.. تعرفوا على الأوراق المطلوبة

الحج

حج القرعة

اخبار الحج

الحجاج المصريين

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة