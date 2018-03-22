تعرف على مواعيد إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية







أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم، الخميس، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، لمناقشة واستعراض أهم محاور الإجراءات الأمنية لتأمين مسطح بحيرة ناصر وشواطئها طوال العام وخاصة أثناء فترة غلق البحيرة المقررة أمام أى أنشطة أو أعمال للصيد.

وأعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن أن فترة إغلاق البحيرة فى المدة المقررة من 15 أبريل وحتى 15 يونيو نظراً لحلول شهر رمضان فى منتصف مايو القادم تم إقرارها طبقاً للاتفاق المسبق مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين والجهات المعنية فى اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للبحيرة فى 13 مارس الحالى والذى شهد الاستماع لكافة المقترحات والأراء، حيث أن فترة الغلق تأتى بعد أخذ الرأى الفنى من هيئة الثروة السمكية.

وقال محافظ أسوان، إن قرار فترة وقف أنشطة الصيد تأتى ضمن العديد من الإجراءات التى تشملها خطة تنمية الثروة السمكية، والتى أثمرت هذا العام عن زيادة معدلات الإنتاج السمكى إلى 17 ألف طن بنسبة زيادة 53 % مقارنة بالعام السابق.

وأشار مجدى حجازى، إلى أنه سيتم تجهيز وصيانة سيارات الدفع الرباعى اللازمة لمساعدة الجهود الأمنية فى مواجهة محاولات التهريب عبر المدقات والدروب الجبلية حول شواطئ البحيرة ، علاوة على جاهزية 15 وحدة نهرية لعملية التأمين بعد رفع كفاءتها.

وأكد اللواء حجازى، أنه سيتم وقف العمل بجميع مصانع إنتاج الثلج حتى يتم الحد من محاولات الصيد الجائر و تهريب أى كميات من الأسماك التى تحتاج إلى الثلج أثناء نقلها من مسطح البحيرة إلى خارج المحافظة ، كما تم تخصيص خط ساخن فى غرفة عمليات المحافظة لتلقى كافة البلاغات عن أى أنشطة مخالفة لسرعة إتخاذ الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة لمنع والحد من التهريب.

حضر الاجتماع، الذى عقد بديوان عام محافظة أسوان، اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، وعبد الناصر عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى اللواء ممدوح الأمين، مساعد المحافظ للمشروعات القومية.