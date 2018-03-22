تعرف على الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل







الإسماعيلية – جمال حراجى

يقع الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل إلى 28 فدانا، ويتم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومشروع فرع نادى الإسماعيى بأرض النخيل يعد إنجازا رياضيا وإجتماعيا وثقافيا، وإنه من المتوقع إقبال كبيرمن أسرالإسماعيلية للاشتراك بعضوية النادى الإسماعيلى للاستفادة من إمكانيات فرعه الجديد التى ستقدم مواهب متنوعة للمجتمع ومن المقرر إفتتاح الفرع الجديد فى شهرمارس المقبل.

ويقام المشروع على ثلاثة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى من إنشاء الفرع، ملعب نجيل صناعى وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك، وملعبين كرة يد، وملعبين تنس ومبنى خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية، فتضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة أخريين للأطفال، وتشمل المرحلة الثالثة إنشاء مبنى اجتماعى متكامل وموقع عام.

ويهدف إنشاء النادى الإجتماعى الجديد إلى تدبير موارد ذاتية للنادى، وتحقيق أقصى استفادة من المنشآت والخدمات، وأن تلك الموارد يتم تخصيصها للإنفاق منها على صيانة المنشآت وتنفيذ الأنشطة المختلفة لخدمة الأعضاء.

وكان وزير الشباب والرياضة قد اعتمد منذ عامين 60 مليون جنيه لدعم المنشآت الرياضية للنادى الإسماعيلى الجديد.