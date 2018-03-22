تعرف على إجراءات استيراد الماشية واللحوم من 18 دولة × 9 معلومات

لتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، تلجأ الحكومة إلى العديد من دول العالم المختلفة مثل "البرازيل والهند وأستراليا، ونيوزيلندا، والسودان، وأمريكا وأكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا، وبولندا، وكندا، وإثيوبيا، والمجر، المانيا، وهولندا، وأرجواى"، للاستيراد سواء ماشية حية للتربية والتثمين أو لحوم مذبوحة من خلال عدة إجراءات.