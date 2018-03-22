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تعرف على إجراءات استيراد الماشية واللحوم من 18 دولة × 9 معلومات

الخميس، 22 مارس 2018 12:04 ص
تعرف على إجراءات استيراد الماشية واللحوم من 18 دولة × 9 معلومات ماشية - أرشيفية





كتب عز النوبى
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لتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، تلجأ الحكومة إلى العديد من دول العالم المختلفة مثل "البرازيل والهند وأستراليا، ونيوزيلندا، والسودان، وأمريكا وأكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا، وبولندا، وكندا، وإثيوبيا، والمجر، المانيا، وهولندا، وأرجواى"، للاستيراد سواء ماشية حية للتربية والتثمين أو لحوم مذبوحة من خلال عدة إجراءات.

 

1- يتم الاستيراد من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد.

2- الاستيراد يتم من مجازر معتمدة من قبل لخدمات البيطرية.

3- عمليات الذبح تتم وفقًا للشريعة الإسلامية.

4- تتولى الخدمات البيطرية تلقى طلبات الشركات المستوردة.

5- عمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى.

 6- تسافر اللجان لفحص الحيوانات وحجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يومًا.

7- بعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى.

 8- تأكيد خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبيح الفورى لها.

9- تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد.


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