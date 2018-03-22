تعرف على أسعار تذاكر مصر للطيران للسفر لأداء العمرة ذهاب وعودة

تعرف على أسعار تذاكر مصر للطيران للسفر لأداء العمرة ذهاب وعودةالخميس، 22 مارس 2018 02:26 م
طيران مصر للطيران - صورة ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران تلقى طلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وذلك حتى موعد أقصاه 26 إبريل المقبل، وعلى الشركات تقديم طلباتها لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصرللطيران بشبرا.
وكانت أعلنت شركة مصر للطيران فى وقت سابق عن أسعار تذاكر سفر موسم العمرة الذى سيبدأ أول مارس المقبل ويستمر العمل بهذه الأسعار حتى منتصف شعبان، حيث بلغ سعر تذكرة القاهرة جدة القاهرة 7300جنيه للسفر طوال أيام الأسبوع ما عدا الخميس والعودة مساء الجمعة أو السبت، حيث يرتفع السعر إلى 8000 جنيه.. وكذلك سعر تذكرة القاهرة جدة المدينة القاهرة والتى بلغ سعرها 7700جنيه على أن يرتفع سعر التذكرة للسفر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة والسبت إلى 8300 جنيه، وبلغ سعر تذكرة السفر إلى المدينة المنورة والعودة من جدة 7900جنيه على أن يرتفع السعر فى حالة السفر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة أو السبت إلى 8700 جنيه.
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