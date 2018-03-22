تعرف على أسباب زيارة وفد من "اتحاد الصناعات" إلى رواند × 9 نقاط







كتبت دانه الحديدى

توجهت بعثة من لجنة التعاون الإفريقى التابعة لاتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، الثلاثاء الماضى، فى زيارة إلى دولة رواندا، وهى البعثة التى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية.

وفيما يلى أهم أسباب زيارة الوفد المصرى إلى دولة رواندا..

- نظمت لجنة التعاون الأفريقى هذه البعثة كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق بين اللجنة والوفود الأفريقية الزائرة فى مؤتمر أفريقيا 2017.

- تأتى البعثة فى إطار زيادة التبادل التجارى بين مصر وافريقيا، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية بالدول الإفريقية.

- تعد البعثة الحالية إلى دولة رواندا هى البعثة الأولى التى من المقرر أن تنظمها اللجنة لعدد من الدول الإفريقية، خلال العام الجارى.

- يضم الوفد المصرى ممثلين عن قطاعات صناعية مختلفة، أبرزها الأدوية، والطباعة والورق، والملابس الجاهزة، والكيماوريات، وصناعة الحبوب.

- عقد أعضاء الوفد المصرى لقاءات عمل ثنائية مع أكثر من 150 شركة رواندية عاملة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة.

- أكدت الشركات الرواندية رغبتها فى عقد شراكات تجارية وصناعية مع نظرائهم من الجانب المصرى.

- طالبت الشركات الرواندية، الجانب المصرى، بالاستثمار فى قطاعات الزراعة والكيماويات والتشييد والبناء والطباعة.

- أعلن الجانب الرواندى، رغبته فى استثمار الجانب المصرى فى صناعة الملابس لجاهزة، خاصة بعد منع استيراد الملابس المستعملة فى رواندا.

- حققت البعثة عدد من النتائج الايجابية، على رأسها موافقة هيئة الاستثمار الرواندية على تعيين مسئول دائم للتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية.