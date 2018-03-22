تعرض وزارة الدفاع الروسية لهجمات إلكترونية من عدة دول

تعرض وزارة الدفاع الروسية لهجمات إلكترونية من عدة دولالخميس، 22 مارس 2018 08:47 م
بوتين
كتب- مؤمن مختار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرضها لهجمات الكترونية بهدف حجب موقع الوزارة على الانترنت.
وأضافت فى بيان صحفى نشرته وكالة "سبوتنيك" أن عدة هجمات جاءت من دول عدة منها الولايات المتحدة الأمريكية
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