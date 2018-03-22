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الخميس، 22 مارس 2018 09:28 م
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تعرض وزارة الدفاع الروسية لهجمات إلكترونية من عدة دول

الخميس، 22 مارس 2018 08:47 م
تعرض وزارة الدفاع الروسية لهجمات إلكترونية من عدة دول بوتين





كتب- مؤمن مختار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرضها لهجمات الكترونية بهدف حجب موقع الوزارة على الانترنت.

وأضافت فى بيان صحفى نشرته وكالة "سبوتنيك" أن عدة هجمات جاءت من دول عدة منها الولايات المتحدة الأمريكية

 

 


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