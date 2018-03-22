تسعير نفط دبى فى يونيو بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العقود الآجلة لخام عمان







سنغافورة (رويترز)

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبى، اليوم الخميس، إن الإمارة حددت فارق سعر البيع الرسمى لخام الإمارة بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العمانى لشهر يونيو المقبل.

وبحسب بيان دائرة شؤون النفط، فإن فارق السعر يُطبق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العمانى تسليم يونيو، فى نهاية أبريل، لتحديد سعر البيع الرسمى لخام دبى تحميل يونيو.