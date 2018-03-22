تركيا: سنقضى على الإرهابيين فى منبج السورية ما لم نتوصل لخطة مع أمريكا







رويترز

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاوويس أوغلو، اليوم الخميس، ما لم نتوصل لخطة مع أمريكا بشأن منبج السورية فسيكون الخيار الوحيد القضاء على الإرهابيين.

وقال أوغلو، أمس الأربعاء، إن تركيا والولايات المتحدة توصلا إلى "تفاهم وليس اتفاقا" بشأن مدينة منبج السورية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن أنقرة سعت للاتفاق مع واشنطن بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وتابع أن تركيا أرادت أن يكون التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية، نموذجا لجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.