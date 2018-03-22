تركيا: سنطرد الأكراد من الحدود مع سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع أمريكا







رويترز

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة ستطرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود مع سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة لإخراج الجماعة من منطقة منبج السورية.

وقال الوزير خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء "ما لم نتوصل لهذه الخطة فسيكون الخيار الوحيد المتبقى هو طرد الإرهابيين"، وأضاف أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا اليوم.