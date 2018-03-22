ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها







كتب محمود عبد الراضى

أفاد مصدر بقطاع السجون، أنه سيتم ترحيل الإعلامية ريهام سعيد من سجن النساء إلى مديرية أمن القاهرة فور وصول إخطار رسمى بالبراءة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح من اتهامهم بقضية اختطاف الأطفال والاتجار بالبشر.

فيما عاقبت كلاً من المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات مع إلزامهما بالمصروفات، ومعاقبة المعدة غرام عبد الفتاح بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات.