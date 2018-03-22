ترامب وأردوغان يتفقان هاتفيا على تحسين العلاقات بين أمريكا وتركيا







(رويترز)

قال المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن أردوغان ونظيره الأمريكى دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس على علاج القضايا الحساسة التى شوهت العلاقات بين البلدين الحليفين.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا حليفتها فى حلف شمال الأطلسى بسبب دعم واشنطن لمقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى المعركة ضد تنظيم داعش فى سوريا. وتعتبر تركيا تلك الوحدات جماعة إرهابية.

وتشعر تركيا بالإحباط أيضا بسبب عدم تسليم واشنطن لرجل الدين فتح الله كولن الذى يعيش فى ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999 وتتهمه تركيا بأنه وراء محاولة انقلاب العام الماضى.

وقالت الرئاسة التركية فى بيان: "مع الأخذ بعين الاعتبار الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة أكد الزعيمان على أهمية مواصلة العمل سويا لتعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار فى المنطقة".