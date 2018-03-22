ترامب: مستعد للمثول أمام المحقق مولر للشهادة بقضية التدخل الروسى

ترامب: مستعد للمثول أمام المحقق مولر للشهادة بقضية التدخل الروسىالخميس، 22 مارس 2018 07:21 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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كرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، استعداده للشهادة أمام المحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق فى احتمال حصول تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس وروسيا.
وقال ترامب ردا على سؤال عن جلسة محتملة معه فى إطار التحقيق قد تعقد خلال أسابيع "نعم، أرغب فى ذلك".
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