تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع







كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 963.649 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 622 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 83.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% عند مستوى 2877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17128 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 878 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 102 شركة، ولم تتغير 27 شركة.