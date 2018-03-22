تراجع التضخم السنوى بالجزائر إلى 4.9% فى فبراير







رويترز

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس، تراجع التضخم السنوى فى الجزائر إلى 4.9% خلال فبراير، من 5.2 % فى الشهر السابق، بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطنى للإحصائيات، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% عن الشهر السابق فى فبراير، وانخفضت تكلفة الدواجن والخضراوات والمنتجات المصنعة 8.3% و5.7 % و0.1% على الترتيب.

وتسعى الجزائر لتعزيز إنتاج الغذاء محليا، والحد من الواردات، فى محاولة لتقليص الإنفاق بما يساهم فى ضبط الميزان التجارى، وذلك بعد تراجع إيرادات الطاقة (المصدر الرئيسى لدخل الدولة) فى ضوء تراجع أسعار النفط عالميا.