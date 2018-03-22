video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 126سيارة لنقل المواطنين بالانتخابات الرئاسية بالوادى الجديد

الخميس، 22 مارس 2018 12:20 م
تخصيص 126سيارة لنقل المواطنين بالانتخابات الرئاسية بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له ، عن تخصيص 126 سيارة على مستوى مراكز وقرى المحافظة لنقل الناخبين من وإلى لجان الاقتراع بهدف التيسير عليهم فى الوصول للجان ، وذلك نظرا لتباعد المسافات بين القرى وبعضها البعض بما يضمن سرعة وسهولة قيام الناخبين بعملية الاقتراع دون عناء ومشقة الزحام وبما يضمن التيسير علي الناخبين خلال عملية الاقتراع.

وأكد الزملوط ، أنه وجه بتوفير كافة الخدمات اللازمة للتيسير علي المواطنين الناخبين وتجهيز مظلات ومقاعد خارج اللجان لانتظار الناخبين ومراوح وخطوط تليفونات داخل اللجان مع التأكد من توفير المياه ونظافة دورات المياه بمقرات اللجان وتجهيز سيارات الإسعاف المزودة بأطقم طبية للتدخل في الحالات المرضية العاجلة وتوفير زائره صحية بكل مقر انتخابي والتنسيق مع كافة الجهات المختصة لاستكمال كافة الخدمات للجان الانتخابية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات الرئاسة 2018.. شاهد احتشاد أهالى الوادى الجديد لدعم السيسي فى مؤتمر جماهيرى

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة