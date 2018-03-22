تخصيص 126سيارة لنقل المواطنين بالانتخابات الرئاسية بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له ، عن تخصيص 126 سيارة على مستوى مراكز وقرى المحافظة لنقل الناخبين من وإلى لجان الاقتراع بهدف التيسير عليهم فى الوصول للجان ، وذلك نظرا لتباعد المسافات بين القرى وبعضها البعض بما يضمن سرعة وسهولة قيام الناخبين بعملية الاقتراع دون عناء ومشقة الزحام وبما يضمن التيسير علي الناخبين خلال عملية الاقتراع.

وأكد الزملوط ، أنه وجه بتوفير كافة الخدمات اللازمة للتيسير علي المواطنين الناخبين وتجهيز مظلات ومقاعد خارج اللجان لانتظار الناخبين ومراوح وخطوط تليفونات داخل اللجان مع التأكد من توفير المياه ونظافة دورات المياه بمقرات اللجان وتجهيز سيارات الإسعاف المزودة بأطقم طبية للتدخل في الحالات المرضية العاجلة وتوفير زائره صحية بكل مقر انتخابي والتنسيق مع كافة الجهات المختصة لاستكمال كافة الخدمات للجان الانتخابية .