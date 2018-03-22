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تحويل مشروع قانون الانفاق الحكومى إلى مجلس الشيوخ بعد إقراره رسميا

الخميس، 22 مارس 2018 11:27 م
تحويل مشروع قانون الانفاق الحكومى إلى مجلس الشيوخ بعد إقراره رسميا مجلس الشيوخ الأمريكى





واشنطن (أ ف ب)
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أقر النواب الأمريكيون الخميس، مشروع قانون للانفاق الحكومى بقيمة 1,3 تريليون دولار، فى الوقت الذى يسابق فيه الكونجرس الوقت لتجنب أى إغلاق جديد محرج للمؤسسات والوكالات الحكومية قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة لتمرير مشروع القانون.

وبارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاتفاق الذى توصل إليه ممثلو الحزبين الجمهورى والديموقراطى مساء البارحة، بالرغم من اعتراف البيت الابيض بان مشروع القانون لا يلبى كل ما كان الرئيس يأمل به.

ومع اقتراب المهلة النهائية لإقرار مشروع القانون فى مجلس الشيوخ منتصف ليل الجمعة، فإن المسودة أقرت بارتياح فى مجلس النواب بأغلبية 256 صوتا مقابل 167.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين بعد التصويت "مجلس النواب صوّت للتو لإعادة بناء قواتنا العسكرية وحماية حدودنا وإعطاء موظفينا أكبر زيادة على رواتبهم فى ثمانى سنوات".

ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ من أجل المناقشة والإقرار النهائى، بعد أن تم تقديم مسودته فى وقت متأخر الأربعاء بعد أسابيع من المساومات، بحيث كان أمام النواب ساعات قليلة لتصفح 2,232 صفحة تؤثر فى كل ناحية من نواحى حياة المواطن الأمريكى والتصويت عليها.


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