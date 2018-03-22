تحرير 84 محضرا تموينيا فى مجال الأسواق والمحلات العامة بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب محمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم ضبط وتحرير 84 محضرا ومخالفة تموينية منها 3 محاضر وزن، و8 محاضر شهادات صحية، و6 محضر بون، و10محاضر اخرى، و1 محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و13 محضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر صلاحية، وذلك فى مجال المخابز ومجال الأسواق والمحلات العامة بالرقابة التموينية.

وأشار نبيل الغريب فى بيان له اليوم، إلى أنه فى مجال الرقابة التجارية تم تحرير 7 محاضر منها، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر أوكازيون و3 محاضر اخرى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة استمرارالحملات الرقابية، لضبط ومراقبة حركة الأسواق والأسعاروالعمل على توفير كافة السلع ومواجهة الإحتكار، وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها، والغش التجارى والسلع مجهولة المصدر والبيانات والعلامات غير الواضحة، والنقص سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.