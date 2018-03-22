video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 84 محضرا تموينيا فى مجال الأسواق والمحلات العامة بالإسماعيلية

الخميس، 22 مارس 2018 03:04 م
تحرير 84 محضرا تموينيا فى مجال الأسواق والمحلات العامة بالإسماعيلية حملة تموينية - أرشيفية





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن نبيل الغريب محمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم ضبط وتحرير 84 محضرا ومخالفة تموينية منها 3 محاضر وزن، و8 محاضر شهادات صحية، و6 محضر بون، و10محاضر اخرى، و1 محضر بيع بأزيد من التسعيرة، و13 محضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر صلاحية، وذلك فى مجال المخابز ومجال الأسواق والمحلات العامة بالرقابة التموينية.

وأشار نبيل الغريب فى بيان له اليوم، إلى أنه فى مجال الرقابة التجارية تم تحرير 7 محاضر منها، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر أوكازيون و3 محاضر اخرى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة استمرارالحملات الرقابية، لضبط ومراقبة حركة الأسواق والأسعاروالعمل على توفير كافة السلع ومواجهة الإحتكار، وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها، والغش التجارى والسلع مجهولة المصدر والبيانات والعلامات غير الواضحة، والنقص سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مباحث تموين الإسماعيلية تضبط دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تموين الاسماعيليه

الرقابه التموينيه بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة