تحرير 39 مخالفة تموينية وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرة أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق وأسعار السلع والقضاء على المخالفات وترويج السلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 39 قضية متنوعة، شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 6 قضايا عدم وجود سجل تجارى، قضيتين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، قضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية، قضيتين حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 721 جنح أ د ط قسم شبين لسنة 2018 ضد "ع . ص . إ" مسئول عن مخزن لبيع سلع غذائية بدائرة القسم وتم ضبط 500 كجم مكرونة، والقضية رقم 614 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد "أ . ا . م" مسئول عن محل بقاله بمدينة أشمون دائرة المركز وتم ضبط 250 كجم أرز.

وتمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 613 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018 ضد "ط . ك . ا " مسئول عن محل بقاله بمدينة أشمون دائرة المركز، وتم ضبط 720 كجم ملح طعام، وتم تنفيذ 6 أحكام غرامات بإجمالى 500 جنيها.