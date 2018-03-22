تحرير 322 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى مطروح

تحرير 322 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى مطروحالخميس، 22 مارس 2018 12:18 ص
حمله مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 362 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و200 جنيه غرامات فورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 25 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
إضافة تعليق
فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا
"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة