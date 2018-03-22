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تحرير 322 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى مطروح

الخميس، 22 مارس 2018 12:18 ص
تحرير 322 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات فى مطروح حمله مرورية - أرشيفية





مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 362 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و200 جنيه غرامات فورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 25 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات، بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 


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