تحرير 1322 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1322 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 388 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و47 مخالفة إزالة ملصقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و171 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و49 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 38 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و46 رخصة لمخالفة البيئة و112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة، لعدم تشميع الحمولة و44 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 75 رخصة للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 84 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و46 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و48 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و53 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.