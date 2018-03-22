تجديد خط مياه شرب بالحامول وإنهاء حرمان 6 قرى ببيلا من مياه الشرب







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى شارع المركز الذى يجرى به أعمال الرصف حاليًا، بالإضافة إلى إزالة الأرصفة والتندات المخالفة لتوسعة الطريق.

وشددت عايدة ماضى فى بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها وجهت أصحاب المحلات برفع جميع التندات المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم للشارع .

ومن ناحية أخرى، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، "حملة النظافة بقرية روس الفرخ برفع المخلفات وعمل تطهير لبحر البشمة وصيانة الأعمدة الكهرباء وغيرها من الأمور الخاصة بالحملة".

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، فى بيان له، إنه استجاب لشكاوى أهالى 6 قرى تابعة للوحدة المحلية بقرية دار السلام، بعدم وصول مياه الشرب لهم، لوجود ماتور الرفع ومحول الكهرباء تحت الضغط العالى، حيث تم نقل وتشغيل رافع المياه.