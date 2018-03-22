تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى "الهيروين" بـ15 مايو

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بترويج "الهيروين" بين الشباب.

بدأت القضية بورود معلومات لقسم شرطة 15 مايو باتجار "خ. أ" عاطل، مقيم بدائرة قسم حلوان، فى المواد المخدرة .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات فتم تقنين الإجراءات وألقت قوة القبض على المتهم وبحوزته 40 لفافة ورقية بها مسحوق الهيروين المخدر.

فحرر له المحضر اللازم وقررت النيابة حبسه 4 أيام.