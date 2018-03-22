تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب







كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.11%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.07%.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%.