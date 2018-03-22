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تأجيل دعوى نفقة طليقة كهربا لجلسة 26 أبريل

الخميس، 22 مارس 2018 02:41 م
تأجيل دعوى نفقة طليقة كهربا لجلسة 26 أبريل سارة خليفة ومحمود كهربا-أرشيفية





كتب اسماء شلبي
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قررت محكمة اﻷسرة بزنانيرى، تأجيل دعوى سارة خليفة، ضد طليقها محمود كهربا، ﻻعب نادى الزمالك، لمطالبته بدفع 50 ألف جنيه مؤخر الصداق، ونفقة عدة ومتعة بعد صدور حكم تطليقه لها غيابيا إلى جلسة 26 أبريل للتحقيق مع طليقها. 
 
 
وكانت أقامت سارة خليفة طليقة "كهربا"، دعوى حملت رقم 556 لسنة 2017 لإلزامه بدفع نفقة عدةـ ومتعة بعد تطليقه لها غيابيا، وكذلك مبلغ 50 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج.
 

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