بيان لـ"رابطة الطيارين" يعلن فصل رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية من عضويتها







كتبت رحاب نبيل

قرر مجلس إدارة رابطة طيارين الخطوط الجوية فصل الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، من عضوية الرابطة لتعمده الإضرار بمصالح الطيارين، وإهدار حقوقهم والتهرب من حل مشاكلهم وذلك فى بيان رسمى إصدارته رابطة الطيارين.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الرابطة قرر فصل الطيار شريف عزت من عضوية الرابطة ومن صندوق التكافل، واقتصار التعامل فيما يخص الطيارين مع الطيار هانى عزمى رئيس قطاع العمليات، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقرر المجلس عقد اجتماع بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع جموع الطيارين، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لتأيد قرار الفصل، الذى جاء جريء ومفاجئ للجميع في هذا التوقيت خاصة ان الشركة تصم أكثر من ألف طيار علي مختلف الطرازات.