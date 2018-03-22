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الخميس، 22 مارس 2018 06:29 م
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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى سياسة بريطانيا "الاستفزازية"

الخميس، 22 مارس 2018 05:45 م
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى سياسة بريطانيا "الاستفزازية" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (رويترز)
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسى سياسة بريطانيا "غير الودية والاستفزازية" تجاه روسيا.

وقالت الوكالة إن المجلس بحث أيضا عمليات إجلاء المدنيين من جيب الغوطة الشرقية فى سوريا.

 


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