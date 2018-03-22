بنوك الاستثمار: لم نتقدم حتى الآن للمنافسة على إدارة الطروحات الحكومية







كتب هانى الحوتى

رغم تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى، المسئول عن ملف برنامج الطروحات الحكومية بطرح حصص 4-6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجارى، إلا أنه لم يتم حتى الآن عرض أى شركات على بنوك الاستثمار لإدارة طرحها بسوق المال المصرى، والتى أبدت استعدادها للمنافسة على إدارة الشركات الحكومية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الطروحات الحكومية لن تؤثر على طروحات شركات القطاع الخاص.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إن الحكومة لم تجرى حتى الآن أى محادثات مع بنوك الاستثمار بشأن ملف برنامج الطروحات الحكومية بعد الإعلان عن قائمة الشركات بالمرحلة الأولى للبرنامج، مضيفًا أنه قد يرجع ذلك لإعلان الحكومة عن القائمة النهائية للمرحلة الأولى منذ أيام قليلة.

وأضاف جاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات المقيدة بالبورصة، والتى سيتم زيادة نسبة تداولها الحر لن تأخذ مدة زمنية طويلة لإدارة هذا الطرح بخلاف الشركات التى ستطرح لأول مرة، مؤكدا أن الشركة مهتمة بكافة القطاعات المطروحة ببرنامج الطروحات، ولا تستهدف قطاع بعينه.

وحول تأثير برنامج الطروحات الحكومية على طروحات شركات القطاع الخاص، أكد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، على عدم تأثر الأخيرة ببرنامج الطروحات الحكومى، باستثناء حالة وحيدة وهى طرح شركتين حكومى وأخرى خاص تعملان بنفس القطاع وفى توقيت واحد، مضيفا أن الشركة تدير حاليا 4 طروحات جديدة لشركات بالقطاع الخاص وستبدأ طرحها خلال الفترة من النصف الثانى للعام الحالى وحتى الربع الأول من العام المقبل.

ومن جانبه قال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين بشركة بلتون المالية، إن الشركة تدرس كافة الفرص المتاحة بملف برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا على أن البرنامج سيكون له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على سوق المال المصرى لأنه سيجذب المزيد من المستثمرين للبورصة سواء محليين أو أجانب خاصة الأخير والتى تفضل المشاركة بالطروحات التى يتجاوز رأس مالها 100 مليون دولار.

وأوضح رشاد، لـ"اليوم السابع"، أن بلتون تدير 3 طروحات جديدة خلال العام الجارى تعمل بقطاعات الرعاية الصحية والاستهلاكى والصناعى.

كانت وزارة المالية قد أعلنت يوم الأحد الماضى، عن تفاصيل خطة برنامج الطروحات لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة لـ80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة لـ430 مليار جنيه، إذ تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

وأوضحت المالية فى بيانها حول الطرح، أن البرنامج يتضمن إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج طموح للطروحات، يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، وفى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد، وتعظيم أصول الدولة، وقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية، ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بكل أنواعها وأشكالها القانونية.

وأعدت المجموعة بالفعل برنامجا طموحا ومتكاملا لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة، بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستزيد الحكومة المصرية نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وضمت قائمة الشركات المزمع إدراجها فى المرحلة الأولى للبرنامج، من قطاع خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وقطاع البتروكيماويات ويضم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب".

ويضم قطاع الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وقطاع الخدمات المالية ويضم بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance"، وشركة مصر للتأمين، والقطاع العقارى ويضم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وقطاع خدمات المستهلك ويضم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، وقطاع الصناعة ويضم شركة مصر للألومنيوم.