بنك ناصر : شهادات أمان واستثمار هدية لـ 10 أمهات مثاليات







كتب مدحت وهبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، تقديم شهادات أمان واستثمار هدية من البنك للمكرمات من الأمهات، خلال الحفل الذى أقيم بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وبرعاية حرم رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات اليوم إن البنك منح شهادات أمان وشهادات استثمار بقيمة 2000 جنيه للشهادة تمنح لكل أم من الأمهات المثاليات وعددهن 10 "عشرة"واللاتى تم تكريمهن بترشيح من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة و جهاز مشروعات القوات المسلحة وذلك في إطار تنفيذ سياسات الحماية والرعاية للسيدات الأكثر احتياجا .

وأضاف شريف فاروق أن ذلك يأتى فى إطار حرص بنك ناصر الاجتماعى على القيام بدوره الاجتماعى في ترسيخ قاعدة التكافل الاجتماعى ودعم ومساعدة الأسر المصرية وخاصة الأمهات المثاليات اللاتى قدمن قصصا مشرفة من الكفاح والتضحية والعطاء في ضوء ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بهدف الحفاظ على كيان أسرهن وحماية تماسكها وتربية وتعليم الأبناء بما يساهم فى تنميتهم ونهضة الدولة المصرية.

وضمت قائمة الأمهات المكرمات إنعام كامل محمد الأدهم وفاطمة محمد عبد ربه الباز وسهير حسن محمود حسن وهبة السيد رجب سليمان وصفية إبراهيم عبد الحافظ سليمان وفوزية حسنى حسن حامد وسامية محمد محمد فرج وآمال حسن جابر أبو الدهب وعواطف هاشم أحمد جمعة وهبة مجد الدين عثمان رمضان، بمحافظات الجيزة، قنا، الشرقية، السويس، القليوبية، إضافة إلى القاهرة.

جدير بالذكر إن إحدى الأمهات المكرمات والتي منحت شهادة أمان هى هبة السيد رجب سليمان من محافظة القاهرة وقد ظهرت في أحد التقارير التلفزيونية وهى تحمل زوجها على ظهرها، حيث إن الزوج مريض بفشل كلوى وتضخم فى الكبد وضعف بعضلة القلب.

وهبة، 32 عاما، متزوجة منذ 14 عاما ولها ثلاث أبناء، وتحملت أعباء الأسرة بعد مرض زوجها، حيث عملت فى جمع البلاستيك والكرتون وبيعها لتوفير احتياجات أبنائها وعلاج زوجها المريض ،غير أنها بعد أن ساءت حالة الزوج، اضطرت إلى ترك عملها لرعايته وحصلت على معاش من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 450 جنيها.

ويعد تكريمها بمنحها شهادة أمان لفتة إنسانية من جهات الدولة لدعمها في مشوارها المليء بالعطاء والكفاح.







