بنك مصر: 454 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 3 أسابيع

بنك مصر: 454 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 3 أسابيعالخميس، 22 مارس 2018 07:36 م
محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب – أحمد يعقوب
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قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إن حصيلة مصرفه من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بلغت نحو 454.56 مليون جنيه، خلال 3 أسابيع لنحو 353.864 ألف عميل من الأفراد والشركات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة.
جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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