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الخميس، 22 مارس 2018 04:59 م
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بنك الإمارات دبى الوطنى يقترب من شراء "دنيز التركى" رغم خلاف دبلوماسى

الخميس، 22 مارس 2018 04:13 م
بنك الإمارات دبى الوطنى يقترب من شراء "دنيز التركى" رغم خلاف دبلوماسى محمد بن زايد





رويترز
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قالت مصادر إن بنك الإمارات دبى الوطنى قد يتفق على شراء بنك دنيز التركى خلال أسابيع، وذلك بعد ضغوط مكثفة من البنك التركى لإقناع الرئيس رجب طيب اردوغان بمزايا الصفقة المحتملة التى قد تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار رغم شقاق دبلوماسى.

 

كان الإمارات دبى الوطني، أكبر بنوك دبي، قال إنه يجرى محادثات أولية لشراء بنك دنيز من بنك سبير الروسى فى يناير لكن الخطة لاقت مقاومة من اردوغان حسبما أبلغت أربعة مصادر رويترز.

 

وفى حين لا يسيطر اردوغان سيطرة مباشرة على البنوك التركية فإن بوسع الرئيس عرقلة أى اتفاق بإبلاغ الهيئة المشرفة على القطاع المصرفى ألا تسمح بالصفقة.

 

وتسلط الجهود المتكررة من الرئيس التنفيذى لبنك دنيز من أجل إقناع اردوغان بجدوى الاستحواذ الضوء على الدور المهم للرئيس فى إبرام صفقات كبيرة فى تركيا.

 

ورغم عدم الموافقة على الصفقة حتى الآن فمن المتوقع أن يحدث ذلك "خلال الأسابيع القليلة القادمة" وفقا لأحدث المصادر.

 

ولم ترد هيئة البنوك التركية على طلب للتعقيب.

 

العلاقات التركية متوترة مع بعض الدول الخليجية منذ وقفت أنقرة مع قطر بعد أن اتهمت الإمارات العربية المتحدة والسعودية ودول أخرى الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.


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